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У Луцьку зливали нечистоти просто на землю. ФОТО

У Луцьку зливали нечистоти просто на землю. ФОТО
На гарячу лінію «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти надійшло звернення від небайдужих лучан щодо можливого несанкціонованого зливу нечистот на території міста.

Про це муніципали повідомляють у facebook.

Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» було здійснено оперативний виїзд за вказаною у зверненні адресою та встановлено, що по вул. Зв’язківців, 5, працівниками АТП 10701 було здійснено скид стічної води від миття транспортних засобів, що перебувають на балансі вищевказаного АТП, безпосередньо на зелені насадження, що, в свою чергу, спричинило забруднення навколишнього середовища та порушення п.п.2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька.

На відповідальну особу, а саме начальника відділу паливно-енергетичних ресурсів, було складено адміністративний протокол за ст.152 КУпАП.

Додатково інформуємо, що стічні води від миття транспортних засобів, як правило, містять в собі миючі синтетичні засоби, нафтові залишки, солі, мастильні речовини, бруд та пісок, а тому у відповідності до чинного законодавства, повинні зливатися у каналізаційну мережу, попередньо пройшовши очищення та нейтралізацію вмісту забруднюючих речовин в місцевих очисних установках.

У Луцьку зливали нечистоти просто на землю. ФОТО

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Теги: муніципали, нечистоти
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