У небі над Луцьком – карнавал повітряних куль. ФОТО





Перший день карнавалу зібрав на території колишнього іподрому у луцькому парку багато відвідувачів. Подивитись на повітряні кулі, які розміром більші за п’ятиповерховий будинок, лучани приходили сім’ями. Декотрі навіть здійснили політ на кулі.



До слова, розпочався фестиваль



Для відвідувачів карнавалу організатори заходу підготували багато цікавинок. Так, дітлахи мали змогу розважитись в ігровій зоні з надувними гірками, батутами та атракціонами. Любителі середньовічних боїв могли на певний час стати лицарями.



Окрім того, на території фестивалю діяв фудкорт.



Другий день заходу буде не менш цікавим та захопливим, адже на відвідувачів карнавалу повітряних куль чекає шоу оркестру барабанщиць, танцювальний батл хіп-хоп, DJ парад, розважальна програма з конкурсами та подарунками, а також світлове шоу з повітряними кулями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо лучани зустріли у небі, позаяк 1-2 червня у Луцьку проходить фестиваль повітряних куль.Перший день карнавалу зібрав на території колишнього іподрому у луцькому парку багато відвідувачів. Подивитись на повітряні кулі, які розміром більші за п’ятиповерховий будинок, лучани приходили сім’ями. Декотрі навіть здійснили політ на кулі.До слова, розпочався фестиваль польотом над «Суперновою» Для відвідувачів карнавалу організатори заходу підготували багато цікавинок. Так, дітлахи мали змогу розважитись в ігровій зоні з надувними гірками, батутами та атракціонами. Любителі середньовічних боїв могли на певний час стати лицарями.Окрім того, на території фестивалю діяв фудкорт.Другий день заходу буде не менш цікавим та захопливим, адже на відвідувачів карнавалу повітряних куль чекає шоу оркестру барабанщиць, танцювальний батл хіп-хоп, DJ парад, розважальна програма з конкурсами та подарунками, а також світлове шоу з повітряними кулями.

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