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У Луцьку автохам припаркувався на новенькому тротуарі. ФОТО

У Луцьку автохам припаркувався на новенькому тротуарі. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти виявили горе-водія, який припаркував мікроавтобус просто на пішохідній доріжці у нещодавно відремонтованому сквері.

Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook.

"Порушення Правил благоустрою міста Луцька було виявлено інспектором відділу "Група швидкого реагування". На цей раз - паркування на нещодавно прокладеній тротуарній доріжці у сквері по пр. Волі, 7!

Власник розмістив свій транспортний засіб, марки Mercedes за що і отримав протокол! Порушнику загрошує штраф у розмірі від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку автохам припаркувався на новенькому тротуарі. ФОТО

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Теги: мікроавтобус, муніципали, паркування, тротуар, сквер
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