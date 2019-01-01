У Луцьку автохам припаркувався на новенькому тротуарі. ФОТО
Сьогодні, 03:25
У Луцьку інспектори муніципальної варти виявили горе-водія, який припаркував мікроавтобус просто на пішохідній доріжці у нещодавно відремонтованому сквері.
Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook.
"Порушення Правил благоустрою міста Луцька було виявлено інспектором відділу "Група швидкого реагування". На цей раз - паркування на нещодавно прокладеній тротуарній доріжці у сквері по пр. Волі, 7!
Власник розмістив свій транспортний засіб, марки Mercedes за що і отримав протокол! Порушнику загрошує штраф у розмірі від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.
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Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook.
"Порушення Правил благоустрою міста Луцька було виявлено інспектором відділу "Група швидкого реагування". На цей раз - паркування на нещодавно прокладеній тротуарній доріжці у сквері по пр. Волі, 7!
Власник розмістив свій транспортний засіб, марки Mercedes за що і отримав протокол! Порушнику загрошує штраф у розмірі від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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