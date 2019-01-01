У Луцьку автохам припаркувався на новенькому тротуарі. ФОТО





Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у



"Порушення Правил благоустрою міста Луцька було виявлено інспектором відділу "Група швидкого реагування". На цей раз - паркування на нещодавно прокладеній тротуарній доріжці у сквері по пр. Волі, 7!



Власник розмістив свій транспортний засіб, марки Mercedes за що і отримав протокол! Порушнику загрошує штраф у розмірі від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори муніципальної варти виявили горе-водія, який припаркував мікроавтобус просто на пішохідній доріжці у нещодавно відремонтованому сквері.Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook "Порушення Правил благоустрою міста Луцька було виявлено інспектором відділу "Група швидкого реагування". На цей раз - паркування на нещодавно прокладеній тротуарній доріжці у сквері по пр. Волі, 7!Власник розмістив свій транспортний засіб, марки Mercedes за що і отримав протокол! Порушнику загрошує штраф у розмірі від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.

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