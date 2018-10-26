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У Луцьку судили водія «євробляхи» за холодну зброю в салоні авто

У Луцьку судили водія «євробляхи» за холодну зброю в салоні авто
Луцький міськрайонний суд виніс вирок власнику БМВ на литовських номерах за незаконне носіння холодної зброї.

Він має сплатити штраф в розмірі 850 гривень за порушення законодавства та 1573 гривень за проведення експертизи, - пише ІА "Конкурент".

Події відбувалися у жовтні 2018 року. Чоловік придбав на Центральному ринку ніж у піхвах. Він зберігав зброю у відсіку дверцят свого авто.

Коли пізніше його зупинили поліцейські, то виявили в салоні цей ніж. Відповідно до судової експертизи холодної зброї № 310 від 29.12.2018, ніж відноситься до клинкової холодної зброї колюче-ріжучої дії з коротким клинком, виготовлений саморобним способом.

Під час підготовчого судового засідання було надано угоду про визнання винуватості, між прокурором Луцької місцевої прокуратури і обвинуваченим. Тож чоловік заплатить штраф.

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Теги: суд, євробляха, ніж, зброя
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