З 2020 року дітей не прийматимуть у дитбудинки – Супрун





Про це пишуть



– З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї, – розповіла Супрун.



За її словами, до 2023 року на місці дитбудинків буде створено паліативно-реабілітаційні центри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до 2020 року всі дитячі будинки працюватимуть у звичному режимі, але паралельно буде вестися підготовка для влаштування в сім’ї дітей, від яких відмовилися батьки.Про це пишуть Факти – З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї, – розповіла Супрун.За її словами, до 2023 року на місці дитбудинків буде створено паліативно-реабілітаційні центри.

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