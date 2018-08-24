Показали унікальний костел на Волині, який знищили у радянські часи

Показали, яким був оригінальний вигляд костелу піарів у Любешові у 1800 році.Про це на своїй сторінці у Facebook написала дослідницяЗа її словами, відкриття костелу відбулося 1786 року. Відомо, що зводили його в період з 1745 до 1762 року. Автором фресок у костелі був польський художник"Потім на фото початку ХХ ст. ми бачили, що храм частково перебудували в часи Російської імперії, і в радянський час взагалі знищили. Думаю, це зображення мало хто знає", - додала дослідниця.