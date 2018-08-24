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Показали унікальний костел на Волині, який знищили у радянські часи

Показали унікальний костел на Волині, який знищили у радянські часи
Показали, яким був оригінальний вигляд костелу піарів у Любешові у 1800 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За її словами, відкриття костелу відбулося 1786 року. Відомо, що зводили його в період з 1745 до 1762 року. Автором фресок у костелі був польський художник Кароль Губель.

"Потім на фото початку ХХ ст. ми бачили, що храм частково перебудували в часи Російської імперії, і в радянський час взагалі знищили. Думаю, це зображення мало хто знає", - додала дослідниця.
Показали унікальний костел на Волині, який знищили у радянські часи

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Теги: історія, костел, Любешів
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