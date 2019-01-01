Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам

Олена Кузьмич відрізала 53 сантиметри свого волосся задля виготовлення перук онкохворим дітям.



Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena", що долучився до благодійної акції #HairForShare.



Нагадаємо,



Завдяки небайдужим волинянам онкохворій



Вклад Олени Кузьмич став рекордним за час проведення акції #HairForShare.



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