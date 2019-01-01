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Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам

Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам
Волинянка Олена Кузьмич відрізала 53 сантиметри свого волосся задля виготовлення перук онкохворим дітям.

Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena", що долучився до благодійної акції #HairForShare.

Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.

Завдяки небайдужим волинянам онкохворій дівчинці Олі зробили перуку.

Вклад Олени Кузьмич став рекордним за час проведення акції #HairForShare.
Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам

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Теги: благодійність, волосся, перуки
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