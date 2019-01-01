Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам
Сьогодні, 11:47
Волинянка Олена Кузьмич відрізала 53 сантиметри свого волосся задля виготовлення перук онкохворим дітям.
Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena", що долучився до благодійної акції #HairForShare.
Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.
Завдяки небайдужим волинянам онкохворій дівчинці Олі зробили перуку.
Вклад Олени Кузьмич став рекордним за час проведення акції #HairForShare.
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Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena", що долучився до благодійної акції #HairForShare.
Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.
Завдяки небайдужим волинянам онкохворій дівчинці Олі зробили перуку.
Вклад Олени Кузьмич став рекордним за час проведення акції #HairForShare.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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