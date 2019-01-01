Хто увійшов до складу виборчих комісій на Волині





До їхнього складу увійшло 90 представників від 24 політичних сил, – інформує



Центральна виборча комісія 31 травня 2019 р. утворила п’ять окружних виборчих комісій у Волинській області. До складу кожної ОВК увійшло по 18 членів комісії. Кандидатури були включені за поданням політичних партій: «5.10», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Відродження», Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Громадянська позиція», «Єдина країна», «Єдина родина», «Зелена планета», Інтернет партіЇ України, Конгрес Українських Націоналістів, ЛіберальнОЇ партії України, «Народний фронт», «Нова політика», «Об'єднання «Самопоміч», Опозиційний блок, Партія Зелених України, Правий сектор, Радикальна папртія Олега Ляшка, «Сила і честь», Сильна Україна, Солідарність жінок України і «Україна Майбутнього».



Представники 23 партій (окрім партії Правий сектор) стали членами хоча б однієї з п'яти Окружних виборчих комісій. Найбільше членів ОВК включено до складу комісій на Волині за поданням партій і фракцій «Народний фронт» та Радикальної партії Олега Ляшка – по 7, за поданням партій «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок – по 6 членів ОВК, за поданням партій «Заступ», «Зелена планета» і Партії Зелених України – по 4, за поданням партій «5.10», ВО «Свобода», «Нова політика», Сильна Україна і Солідарність жінок України – по 3, за поданням партій «Відродження», «Єдани родина», Інтернет-партії України, Ліберальної партії України, «Сила і честь», «Україна Майбутнього» – по 2, за поданням партій «Громадянська позиція», «Єдина країна», Конгрес Українських Націоналістів і «Об'єднання «Самопоміч» – по 1.



Разом з тим керівні посади у складі ОВК отримали політичні партії: ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок (по 2 посади), Сильна Україна, Ліберальна партія України, «Народний фронт», «Україна Майбутнього», «Об'єднання «Самопоміч», «БПП «Солідарність», Конгрес Українських Націоналістів, Радикальна партія Олега Ляшка, «Єдина родина», Інтернет-партія України, Правий сектор (по 1 посаді).



Так, Окружну виборчу комісію у територіальному виборчому окрузі № 19 очолив Роман Горошкевич (Радикальна партія Олена Ляшка), заступником голови було призначено Ларису Шихальову (Опозиційний блок), а секретарем – Наталію Лук'янчук («Єдина родина»).



У керівний склад Окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 20 було затверджено: на посаду голови комісії – Вікторію Полянську (Інтернет-партія Украсїни), нра посаду заступника голови – Ольгу Палій (Опозиційний блок), на посаду секретаря – Святослава Гніровського (Правий сектор).



До керівного складу Окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 21 увійшли: Надія Корнієвська (ВО «Батьківщина») – голова комісії, Людмила Родіонова («Сильна Україна») – заступник голови та Мирослава Гудим (Ліберальна партія України) – секретар.



Окружну виборчу комісію у територіальному виборчому окрузі № 22 було сформовано з тиким керівним складом: головою комісії призначено Тамару Гейло (ВО «Батьківщина»), заступником голови – Світлану Матвійчук («Народний фронт»), а секретарем – Марію Парфенюк («Україна Майбутнього»).



Головою окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 23 було призначено Петра Мандзюка («Об'єднання «Самопоміч»), заступником голови – Аллу Матвєічеву («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), а секретарем – Володимира Зінчука (Конгрес Українських Націоналістів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія утворила п'ять окружних виборчих комісій, які будуть працювати у територіальних округах Волинської області.До їхнього складу увійшло 90 представників від 24 політичних сил, – інформує Конкурент з посиланням на ГМ ОПОРА.Центральна виборча комісія 31 травня 2019 р. утворила п’ять окружних виборчих комісій у Волинській області. До складу кожної ОВК увійшло по 18 членів комісії. Кандидатури були включені за поданням політичних партій: «5.10», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Відродження», Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Громадянська позиція», «Єдина країна», «Єдина родина», «Зелена планета», Інтернет партіЇ України, Конгрес Українських Націоналістів, ЛіберальнОЇ партії України, «Народний фронт», «Нова політика», «Об'єднання «Самопоміч», Опозиційний блок, Партія Зелених України, Правий сектор, Радикальна папртія Олега Ляшка, «Сила і честь», Сильна Україна, Солідарність жінок України і «Україна Майбутнього».Представники 23 партій (окрім партії Правий сектор) стали членами хоча б однієї з п'яти Окружних виборчих комісій. Найбільше членів ОВК включено до складу комісій на Волині за поданням партій і фракцій «Народний фронт» та Радикальної партії Олега Ляшка – по 7, за поданням партій «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок – по 6 членів ОВК, за поданням партій «Заступ», «Зелена планета» і Партії Зелених України – по 4, за поданням партій «5.10», ВО «Свобода», «Нова політика», Сильна Україна і Солідарність жінок України – по 3, за поданням партій «Відродження», «Єдани родина», Інтернет-партії України, Ліберальної партії України, «Сила і честь», «Україна Майбутнього» – по 2, за поданням партій «Громадянська позиція», «Єдина країна», Конгрес Українських Націоналістів і «Об'єднання «Самопоміч» – по 1.Разом з тим керівні посади у складі ОВК отримали політичні партії: ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок (по 2 посади), Сильна Україна, Ліберальна партія України, «Народний фронт», «Україна Майбутнього», «Об'єднання «Самопоміч», «БПП «Солідарність», Конгрес Українських Націоналістів, Радикальна партія Олега Ляшка, «Єдина родина», Інтернет-партія України, Правий сектор (по 1 посаді).Так, Окружну виборчу комісію у територіальному виборчому окрузі № 19 очолив Роман Горошкевич (Радикальна партія Олена Ляшка), заступником голови було призначено Ларису Шихальову (Опозиційний блок), а секретарем – Наталію Лук'янчук («Єдина родина»).У керівний склад Окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 20 було затверджено: на посаду голови комісії – Вікторію Полянську (Інтернет-партія Украсїни), нра посаду заступника голови – Ольгу Палій (Опозиційний блок), на посаду секретаря – Святослава Гніровського (Правий сектор).До керівного складу Окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 21 увійшли: Надія Корнієвська (ВО «Батьківщина») – голова комісії, Людмила Родіонова («Сильна Україна») – заступник голови та Мирослава Гудим (Ліберальна партія України) – секретар.Окружну виборчу комісію у територіальному виборчому окрузі № 22 було сформовано з тиким керівним складом: головою комісії призначено Тамару Гейло (ВО «Батьківщина»), заступником голови – Світлану Матвійчук («Народний фронт»), а секретарем – Марію Парфенюк («Україна Майбутнього»).Головою окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 23 було призначено Петра Мандзюка («Об'єднання «Самопоміч»), заступником голови – Аллу Матвєічеву («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), а секретарем – Володимира Зінчука (Конгрес Українських Націоналістів).

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