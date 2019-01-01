2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
2 червня 2019 року день вшанування пам'яті преподобного Іоана. В цей день молилися і просили Іоана вберегти від злодіїв, знайти винних у крадіжці. Які прикмети у цей день, що можна та не можна робити – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Володимир, Олександра, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалея, Лілія, Сусанна.
Народні прикмети на 2 червня
Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
Що можна робити 2 червня
На цей день припадала активна фаза польових робіт на городі. В цей день радять садити горішки.
Що не можна робити 2 червня
Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Володимир, Олександра, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалея, Лілія, Сусанна.
Народні прикмети на 2 червня
Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
Що можна робити 2 червня
На цей день припадала активна фаза польових робіт на городі. В цей день радять садити горішки.
Що не можна робити 2 червня
Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
У Луцьку повідомили про замінування мерії і вокзалу
Сьогодні, 10:49
Що кажуть про колишнього заступника Шиби у Тернополі
Сьогодні, 10:39