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У Луцьку знайшли нового перевізника на один маршрут

У Луцьку знайшли нового перевізника на один маршрут
У Луцьку знайшли нового перевізника на автобусний маршрут №9.

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.

Так, у місті планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету від 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.

Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

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Теги: маршрутки, Луцьк
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Коментарі 1
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Все, кінець 9-ці! Забувайте про нормальний графік, про доїзл з Теремно ввечері... Настав повний пи*ець, тобто Дьомін!
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