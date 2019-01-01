У Луцьку знайшли нового перевізника на один маршрут





Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.



Так, у місті планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету від 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.



Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знайшли нового перевізника на автобусний маршрут №9.Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.Так, у місті планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету від 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію