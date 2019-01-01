У Луцьку знайшли нового перевізника на один маршрут
Сьогодні, 14:17
У Луцьку знайшли нового перевізника на автобусний маршрут №9.
Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.
Так, у місті планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету від 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.
Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.
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Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.
Так, у місті планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету від 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.
Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.
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Коментарі 1
Все, кінець 9-ці! Забувайте про нормальний графік, про доїзл з Теремно ввечері... Настав повний пи*ець, тобто Дьомін!
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