Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа

Волинський фотографзазнімкував, як у небі над областю літають літаки.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."Ох і розлітались сьогодні (ред. - 1 червня), і то так низько, мабуть до дощу.А взагалі, відчуваю себе справжнім європейцем, коли літаки НАТО кружляють над моїм городом з бурячками і помідорками", - підписав світлини Павло Березюк.