Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Сьогодні, 20:25
Волинський фотограф Павло Березюк зазнімкував, як у небі над областю літають літаки.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Ох і розлітались сьогодні (ред. - 1 червня), і то так низько, мабуть до дощу.
А взагалі, відчуваю себе справжнім європейцем, коли літаки НАТО кружляють над моїм городом з бурячками і помідорками", - підписав світлини Павло Березюк.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Ох і розлітались сьогодні (ред. - 1 червня), і то так низько, мабуть до дощу.
А взагалі, відчуваю себе справжнім європейцем, коли літаки НАТО кружляють над моїм городом з бурячками і помідорками", - підписав світлини Павло Березюк.
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