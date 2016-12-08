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Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа

Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Волинський фотограф Павло Березюк зазнімкував, як у небі над областю літають літаки.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Ох і розлітались сьогодні (ред. - 1 червня), і то так низько, мабуть до дощу.

А взагалі, відчуваю себе справжнім європейцем, коли літаки НАТО кружляють над моїм городом з бурячками і помідорками", - підписав світлини Павло Березюк.
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа
Повітряні піруети у небі над Волинню на світлинах місцевого фотографа

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Теги: літаки, Волинь
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