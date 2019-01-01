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У луцькому парку хочуть «зачистити» територію біля «Бригантини»

У луцькому парку хочуть «зачистити» територію біля «Бригантини»
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки планують впорядкувати територію біля "Бригантини".

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.

Інспектори департаменту муніципальної варти в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе "Бригантина" виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.

Як виявилося, конструкції встановлені без дозвільних документів, а тому підлягають демонтажу.

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Теги: парк, Луцьк, Бригантина
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