У луцькому парку хочуть «зачистити» територію біля «Бригантини»
Сьогодні, 12:36
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки планують впорядкувати територію біля "Бригантини".
Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.
Інспектори департаменту муніципальної варти в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе "Бригантина" виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.
Як виявилося, конструкції встановлені без дозвільних документів, а тому підлягають демонтажу.
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Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.
Інспектори департаменту муніципальної варти в ході інспектування в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля кафе "Бригантина" виявили конструкції, сміття та будівельні відходи.
Як виявилося, конструкції встановлені без дозвільних документів, а тому підлягають демонтажу.
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