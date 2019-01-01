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Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 3 червня

Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 3 червня
У Луцьку без світла залишаться чотири вулиці.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 3 червня, з 9.00 до 17.00 не буде електроенергії на вулицях:

вул. Коцька;

вул. С. Перовської;

пров. Гнідавський;

вул. Даньшина (частково).

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Теги: світло, відключення
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