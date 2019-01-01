Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 3 червня





Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 3 червня, з 9.00 до 17.00 не буде електроенергії на вулицях:



вул. Коцька;



вул. С. Перовської;



пров. Гнідавський;



вул. Даньшина (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку без світла залишаться чотири вулиці.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 3 червня, з 9.00 до 17.00 не буде електроенергії на вулицях:вул. Коцька;вул. С. Перовської;пров. Гнідавський;вул. Даньшина (частково).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію