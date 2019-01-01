На Київщині стріляли у 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських

У Переяславі-Хмельницькому правоохоронці затримали двох працівників поліції, підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика.Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв у Facebook.Нагадаємо, 5-річний хлопчик дістав вогнепальне поранення на подвір’ї власного будинку. За попередньою версією, стався випадковий постріл.За словами Сергія Князєва, під час скоєння злочину поліцейські перебували поза службою, без табельної зброї та у стані алкогольного сп’яніння. Нині затримані перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Усі зібрані докази та свідчення передадуть у Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою.«Ми перебуваємо на постійному контакті з батьками і з боку поліції надамо усю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються найкращі лікарі держави», — додав він.