На Київщині стріляли у 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських
Сьогодні, 13:06
У Переяславі-Хмельницькому правоохоронці затримали двох працівників поліції, підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика.
Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв у Facebook.
Нагадаємо, 5-річний хлопчик дістав вогнепальне поранення на подвір’ї власного будинку. За попередньою версією, стався випадковий постріл.
За словами Сергія Князєва, під час скоєння злочину поліцейські перебували поза службою, без табельної зброї та у стані алкогольного сп’яніння. Нині затримані перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Усі зібрані докази та свідчення передадуть у Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою.
«Ми перебуваємо на постійному контакті з батьками і з боку поліції надамо усю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються найкращі лікарі держави», — додав він.
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Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв у Facebook.
Нагадаємо, 5-річний хлопчик дістав вогнепальне поранення на подвір’ї власного будинку. За попередньою версією, стався випадковий постріл.
За словами Сергія Князєва, під час скоєння злочину поліцейські перебували поза службою, без табельної зброї та у стані алкогольного сп’яніння. Нині затримані перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Усі зібрані докази та свідчення передадуть у Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою.
«Ми перебуваємо на постійному контакті з батьками і з боку поліції надамо усю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються найкращі лікарі держави», — додав він.
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