У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів

У лісових масивах ДП «Маневицьке ЛГ» відеокамери зафіксували, як дикі кабани приходять на підгодівлю.Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Підприємство має дві камери з датчиком руху, які розміщують у лісах поблизу спеціальних підгодівельних майданчиків – таким чином вдається спостерігати за дикими звірами, не порушуючи їхній спокій.«Кабани – стадні тварини, що живуть невеликими групами по 20-50 особин. І що особливо цікаво – в кабанячому стаді панує матріархат, всім заправляє старша самка. День і ніч і у них зазвичай час відпочинку, а ранок і вечір – період годування. Маленькі поросята скрізь слідують за матір’ю і харчуються її грудним молоком до трьох-чотирьох місяців. Потім починають поступово зростати і вже через півтора року самки кабанів стають статевозрілими. А ось самці дозрівають трохи довше, статевозрілими вони стають лише в 5-6 років», – розповідає про звички тварин головний мисливствознавець ДП «Маневицьке ЛГ»