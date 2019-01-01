У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів
Сьогодні, 16:40
У лісових масивах ДП «Маневицьке ЛГ» відеокамери зафіксували, як дикі кабани приходять на підгодівлю.
Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Підприємство має дві камери з датчиком руху, які розміщують у лісах поблизу спеціальних підгодівельних майданчиків – таким чином вдається спостерігати за дикими звірами, не порушуючи їхній спокій.
«Кабани – стадні тварини, що живуть невеликими групами по 20-50 особин. І що особливо цікаво – в кабанячому стаді панує матріархат, всім заправляє старша самка. День і ніч і у них зазвичай час відпочинку, а ранок і вечір – період годування. Маленькі поросята скрізь слідують за матір’ю і харчуються її грудним молоком до трьох-чотирьох місяців. Потім починають поступово зростати і вже через півтора року самки кабанів стають статевозрілими. А ось самці дозрівають трохи довше, статевозрілими вони стають лише в 5-6 років», – розповідає про звички тварин головний мисливствознавець ДП «Маневицьке ЛГ» Микола Корець.
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Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Підприємство має дві камери з датчиком руху, які розміщують у лісах поблизу спеціальних підгодівельних майданчиків – таким чином вдається спостерігати за дикими звірами, не порушуючи їхній спокій.
«Кабани – стадні тварини, що живуть невеликими групами по 20-50 особин. І що особливо цікаво – в кабанячому стаді панує матріархат, всім заправляє старша самка. День і ніч і у них зазвичай час відпочинку, а ранок і вечір – період годування. Маленькі поросята скрізь слідують за матір’ю і харчуються її грудним молоком до трьох-чотирьох місяців. Потім починають поступово зростати і вже через півтора року самки кабанів стають статевозрілими. А ось самці дозрівають трохи довше, статевозрілими вони стають лише в 5-6 років», – розповідає про звички тварин головний мисливствознавець ДП «Маневицьке ЛГ» Микола Корець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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