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У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів

У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів
У лісових масивах ДП «Маневицьке ЛГ» відеокамери зафіксували, як дикі кабани приходять на підгодівлю.

Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Підприємство має дві камери з датчиком руху, які розміщують у лісах поблизу спеціальних підгодівельних майданчиків – таким чином вдається спостерігати за дикими звірами, не порушуючи їхній спокій.

«Кабани – стадні тварини, що живуть невеликими групами по 20-50 особин. І що особливо цікаво – в кабанячому стаді панує матріархат, всім заправляє старша самка. День і ніч і у них зазвичай час відпочинку, а ранок і вечір – період годування. Маленькі поросята скрізь слідують за матір’ю і харчуються її грудним молоком до трьох-чотирьох місяців. Потім починають поступово зростати і вже через півтора року самки кабанів стають статевозрілими. А ось самці дозрівають трохи довше, статевозрілими вони стають лише в 5-6 років», – розповідає про звички тварин головний мисливствознавець ДП «Маневицьке ЛГ» Микола Корець.
У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів
У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів
У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів
У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів

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Теги: ліс, кабани, тварини
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