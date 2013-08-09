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Що кажуть про колишнього заступника Шиби у Тернополі

Що кажуть про колишнього заступника Шиби у Тернополі
Владислав Стемковський, колишній заступник міського голови Луцька, вже сьомий рік працює у Тернополі.

Про це в інтерв’ю «Протилежний Погляд. LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, пише Конкурент.

Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.

Мер міста зазначив, що сам запросив Стемковського до Тернополя на роботу.

«Я не маю зауважень до його роботи. Звичайно, робота може мати недоліки та недопрацювання. Але він є членом команди, працює на розвиток Тернополя і я думаю, що для багатьох тернополян може бути прикладом як любити своє місто Тернопіль», - зазначив Сергій Надал.

Владислав Стемковський у 200 році був заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Луцької міської ради, а з 2008 року - заступником міського голови, директором департаменту житлово-комунального господарства.

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Теги: Шиба, політика, Тернопіль
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