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У Луцьку повідомили про замінування мерії і вокзалу

У Луцьку повідомили про замінування мерії і вокзалу
У Луцьку повідомили про замінування низки об'єктів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.

У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Наразі на місцях працює поліція, вибухотехніки.

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Теги: замінування, Луцьк
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