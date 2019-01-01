У Луцьку повідомили про замінування мерії і вокзалу





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost стало відомо з власних джерел.



Нагадаємо, що у поліцію



У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Наразі на місцях працює поліція, вибухотехніки.

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