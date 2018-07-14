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Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО

Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Волинський фотограф Сергій Палько показав, як розлилася річка Стохід.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Після рясних травневих дощів рівень води на Стоході піднявся, як не кожної весни після сніготанення. Швидкі струмені несуться через підтоплені луги і заплавні ліси. Висока вода змила багато прибережної рослинності і заблокувала нею в багатьох місцях протоки. Ці затори досить легко проходяться.

Рідке співпадіння високої і теплої води! Вітри, течія, зелень берегів..." - підписав світлини фотомитець.
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО


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Теги: річка, Стохід
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