MONATIK зворушив прихильників під час грандіозного концерту на «Олімпійському»
Сьогодні, 11:33
Популярний український поп-виконавець з Луцька MONATIK, який 1 червня дав перший сольний концерт на НСК "Олімпійському" (Київ), зворушив українців своїм проникливим виступом.
Про це пише Обозреватель.
Так, ролик опублікували шанувальниуи зірки в соцмережі Instagram. На ньому MONATIK виконав зворушливу авторську композицію "Моїм", адресовану його близьким людям і шанувальникам.
"Это просто послания моим, тем кто дороже всего. Вот, я стою молодой с мечтами с открытой душой на распашку, отчетливо помню с чего началось все и как заварил эту кашу. Но, я не знаю, что будет завтра, вот что я отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая и я лишь уповаю. Но то что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю, но то что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да", — йдеться в композиції.
Про це пише Обозреватель.
Так, ролик опублікували шанувальниуи зірки в соцмережі Instagram. На ньому MONATIK виконав зворушливу авторську композицію "Моїм", адресовану його близьким людям і шанувальникам.
"Это просто послания моим, тем кто дороже всего. Вот, я стою молодой с мечтами с открытой душой на распашку, отчетливо помню с чего началось все и как заварил эту кашу. Но, я не знаю, что будет завтра, вот что я отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая и я лишь уповаю. Но то что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю, но то что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да", — йдеться в композиції.
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