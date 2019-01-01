На Волині засудили псевдомінера





Про це інформує ІА



Нагадаємо, у Ратному 18 листопада 2018 року о 18:52, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ратнівчанин повідомив про нібито замінування приміщення.



19 квітня 2019 року між прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив цю угоду і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак тут же ж звільнив від цього, якщо протягом іспитового терміну в один рік, хуліган не вчинить повторного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок щодо чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування.Про це інформує ІА «Кокурент» Нагадаємо, у Ратному 18 листопада 2018 року о 18:52, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ратнівчанин повідомив про нібито замінування приміщення.19 квітня 2019 року між прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, укладено угоду про визнання винуватості.Суд затвердив цю угоду і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак тут же ж звільнив від цього, якщо протягом іспитового терміну в один рік, хуліган не вчинить повторного злочину.

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