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На Волині засудили псевдомінера

На Волині засудили псевдомінера
Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок щодо чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування.

Про це інформує ІА «Кокурент».

Нагадаємо, у Ратному 18 листопада 2018 року о 18:52, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ратнівчанин повідомив про нібито замінування приміщення.

19 квітня 2019 року між прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, укладено угоду про визнання винуватості.

Суд затвердив цю угоду і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак тут же ж звільнив від цього, якщо протягом іспитового терміну в один рік, хуліган не вчинить повторного злочину.

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Теги: мінування, суд
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