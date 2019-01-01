На Волині засудили псевдомінера
Сьогодні, 15:44
Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок щодо чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування.
Про це інформує ІА «Кокурент».
Нагадаємо, у Ратному 18 листопада 2018 року о 18:52, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ратнівчанин повідомив про нібито замінування приміщення.
19 квітня 2019 року між прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, укладено угоду про визнання винуватості.
Суд затвердив цю угоду і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак тут же ж звільнив від цього, якщо протягом іспитового терміну в один рік, хуліган не вчинить повторного злочину.
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Про це інформує ІА «Кокурент».
Нагадаємо, у Ратному 18 листопада 2018 року о 18:52, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ратнівчанин повідомив про нібито замінування приміщення.
19 квітня 2019 року між прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним, укладено угоду про визнання винуватості.
Суд затвердив цю угоду і призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак тут же ж звільнив від цього, якщо протягом іспитового терміну в один рік, хуліган не вчинить повторного злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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