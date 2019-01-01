Комфорт і гарантія якості: чому лучанам варто обрати пластикові вікна VEKA*





Пластикові вікна виготовляють з екологічно чистого профілю VEKA і збирають на сучасному обладнанні з доставкою на місце встановлення «під ключ». Точність виготовлення настільки висока, що це:



• унеможливлює нещільне примикання стулок вікон і дверей до рам;

• забезпечує гарантовану відсутність протягів;

• помітно знижує шум;

• забезпечує легкий догляд та естетичний вигляд.



Різноманіття вибору. Вікна VEKA - для будь-яких потреб



З різким подорожчанням вартості тепла виросла потреба в підвищенні енергоефективності вікон та дверей. Але інколи у пріоритеті - ціна, а не теплозберігаючі можливості.



Німецький виробник пропонує 3,4,5 та 7-ми камерні системи з різним ступенем енергозбереження. Чим більша кількість внутрішніх камер – тим тепліше.



Центральна внутрішня камера армується сталевим профілем для сприйняття вітрових навантажень, що особливо важливо для гірської місцевості Закарпаття.



Тип відчинення



Пластикові вікна, крім звичайного поворотного відкривання, мають функцію відкидання для провітрювання. Дві стулки, розташовані поруч з замиканням на профіль-штульп, створять широкий панорамний вид без вертикальної поперечини посередині.



Для панорамного скління, для терас або ж для того, щоб не займати простір на балконі відкритими стулками, пропонують розсувні вікна.



Декор



Стандартний колір пластикових вікон – білий. Але можливий декор зовні або з двох сторін довговічними плівками, що імітують поверхню і структуру дерева від світлих відтінків дуба до майже чорного «венге».



VEKA гарантує якість профілю і стікість кольору протягом 50 років.



Склопакети



Від типу скління залежать теплозберегаючі властивості всього вікна. Луцьк відноситься до II температурної зони України згідно з ДБН В.2.6-31: 2006, тому досить одношарового склопакета з енергозберігаючим склом.



Також можна замовити:



• двокамерний склопакет для більшого комфорту і економії коштів на опалення;

• склопакети з тонованим або сонцезахисним склом;

• з мультифункціональним склом, що об'єднує функції енергозбереження та захисту від сонця;

• із загартованим склом, склом-«триплекс» або з антивандальною захисною плівкою для безпеки.



Фурнітура



Надійна сталева фурнітура від західних виробників утруднить злом вікон зовні.



Красиві ручки забезпечать плавне відчинення/зачинення. Якщо в сім'ї є маленькі діти, можна замовити фурнітуру з ключем безпеки у віконній ручці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вікна з ПВХ (PVC) створять затишний мікроклімат, відмінно збережуть тепло, допоможуть приміщенню не нагріватися влітку, а також гармонійно впишуться в будь-який інтер'єр. Гарантійний паспорт –сертифікат, що підтверджує якість, обов’язково видають на всі пластикові вікна Луцьк , Мукачево та інші міста та селища області включно.Пластикові вікна виготовляють з екологічно чистого профілю VEKA і збирають на сучасному обладнанні з доставкою на місце встановлення «під ключ». Точність виготовлення настільки висока, що це:• унеможливлює нещільне примикання стулок вікон і дверей до рам;• забезпечує гарантовану відсутність протягів;• помітно знижує шум;• забезпечує легкий догляд та естетичний вигляд.З різким подорожчанням вартості тепла виросла потреба в підвищенні енергоефективності вікон та дверей. Але інколи у пріоритеті - ціна, а не теплозберігаючі можливості.Німецький виробник пропонує 3,4,5 та 7-ми камерні системи з різним ступенем енергозбереження. Чим більша кількість внутрішніх камер – тим тепліше.Центральна внутрішня камера армується сталевим профілем для сприйняття вітрових навантажень, що особливо важливо для гірської місцевості Закарпаття.Пластикові вікна, крім звичайного поворотного відкривання, мають функцію відкидання для провітрювання. Дві стулки, розташовані поруч з замиканням на профіль-штульп, створять широкий панорамний вид без вертикальної поперечини посередині.Для панорамного скління, для терас або ж для того, щоб не займати простір на балконі відкритими стулками, пропонують розсувні вікна.Стандартний колір пластикових вікон – білий. Але можливий декор зовні або з двох сторін довговічними плівками, що імітують поверхню і структуру дерева від світлих відтінків дуба до майже чорного «венге».VEKA гарантує якість профілю і стікість кольору протягом 50 років.Від типу скління залежать теплозберегаючі властивості всього вікна. Луцьк відноситься до II температурної зони України згідно з ДБН В.2.6-31: 2006, тому досить одношарового склопакета з енергозберігаючим склом.Також можна замовити:• двокамерний склопакет для більшого комфорту і економії коштів на опалення;• склопакети з тонованим або сонцезахисним склом;• з мультифункціональним склом, що об'єднує функції енергозбереження та захисту від сонця;• із загартованим склом, склом-«триплекс» або з антивандальною захисною плівкою для безпеки.Надійна сталева фурнітура від західних виробників утруднить злом вікон зовні.Красиві ручки забезпечать плавне відчинення/зачинення. Якщо в сім'ї є маленькі діти, можна замовити фурнітуру з ключем безпеки у віконній ручці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію