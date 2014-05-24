Уляна Супрун спростувала міфи про безпечність куріння кальяну

В.о. міністра охорони здоров'я Українирозповіла про шкоду від куріння кальяну.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.За словами Уляни Супрун, із настанням тепла все більшає людей, які відпочивають на терасах закладів і набережних з кальяном. Імовірно, вони впевнені, що гарно проводять час без суттєвої шкоди організму, адже курять не цигарки. Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам. Але це не так, каже посадовиця.Кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. І навіть більш небезпечні за сигарети. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму.Куріння кальяну насправді завдає суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому числі пасивних. І точно не є безпечною альтернативою сигаретам.Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі — гіпоксію.Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Навіть одна “сесія” куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск.Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах.Діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжувати з меншою вагою, ніж діти некурців.Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет — токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.Кальяни шкодять також пасивним курцям — людям, які його вдихають, перебуваючи в одному приміщенні. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.Крім того, що куріння кальяну в закладах харчування шкодить здоров’ю гостей, це також є порушенням законодавства. З 2012 року в Україні заборонено курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами харчування. Проте за результатами громадського моніторингу у січні 2018 року, кальяни продовжують курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані.Якщо у закладі харчування, курять кальян, ви можете:▪️ Написати зауваження у книгу скарг та пропозицій▪️ Поскаржитися адміністратору▪️ Написати скаргу в Державну службу з питань безпечності харчових продуктів.Курити сигарети (звичайні та електронні) і кальяни також заборонено на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках, у підземних переходах та під’їздах будинків.