У волинському озері пес поплив за дитиною і напав на неї





Про подію написала в групі фейсбук Нововолинськ інфо Світлана, передає



«Пес кусає і царапає дітей!!! Хотів дитину за голову вкусити, добре що відігнали! Собака чиясь,це видно!», – пише дівчина.



Журналісту Світлана розповіла, що хлопчику 12 років. Він з друзями прийшов відпочивати на озеро. Собака попливла за дитиною. Накинулася ззаду та розцарапала спину та руки.



Пес йшов за дітьми до озера з Низкинич. Бігає біля водойми та чіпляється до відпочивальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 2-го червня, на міському озері в Нововолинську собака накинулася на дитину та розцарапала спину та руки.Про подію написала в групі фейсбук Нововолинськ інфо Світлана, передає БУГ «Пес кусає і царапає дітей!!! Хотів дитину за голову вкусити, добре що відігнали! Собака чиясь,це видно!», – пише дівчина.Журналісту Світлана розповіла, що хлопчику 12 років. Він з друзями прийшов відпочивати на озеро. Собака попливла за дитиною. Накинулася ззаду та розцарапала спину та руки.Пес йшов за дітьми до озера з Низкинич. Бігає біля водойми та чіпляється до відпочивальників.

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