У волинському озері пес поплив за дитиною і напав на неї
Сьогодні, 13:10
У неділю, 2-го червня, на міському озері в Нововолинську собака накинулася на дитину та розцарапала спину та руки.
Про подію написала в групі фейсбук Нововолинськ інфо Світлана, передає БУГ.
«Пес кусає і царапає дітей!!! Хотів дитину за голову вкусити, добре що відігнали! Собака чиясь,це видно!», – пише дівчина.
Журналісту Світлана розповіла, що хлопчику 12 років. Він з друзями прийшов відпочивати на озеро. Собака попливла за дитиною. Накинулася ззаду та розцарапала спину та руки.
Пес йшов за дітьми до озера з Низкинич. Бігає біля водойми та чіпляється до відпочивальників.
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Про подію написала в групі фейсбук Нововолинськ інфо Світлана, передає БУГ.
«Пес кусає і царапає дітей!!! Хотів дитину за голову вкусити, добре що відігнали! Собака чиясь,це видно!», – пише дівчина.
Журналісту Світлана розповіла, що хлопчику 12 років. Він з друзями прийшов відпочивати на озеро. Собака попливла за дитиною. Накинулася ззаду та розцарапала спину та руки.
Пес йшов за дітьми до озера з Низкинич. Бігає біля водойми та чіпляється до відпочивальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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