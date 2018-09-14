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У волинському озері пес поплив за дитиною і напав на неї

У волинському озері пес поплив за дитиною і напав на неї
У неділю, 2-го червня, на міському озері в Нововолинську собака накинулася на дитину та розцарапала спину та руки.

Про подію написала в групі фейсбук Нововолинськ інфо Світлана, передає БУГ.

«Пес кусає і царапає дітей!!! Хотів дитину за голову вкусити, добре що відігнали! Собака чиясь,це видно!», – пише дівчина.

Журналісту Світлана розповіла, що хлопчику 12 років. Він з друзями прийшов відпочивати на озеро. Собака попливла за дитиною. Накинулася ззаду та розцарапала спину та руки.

Пес йшов за дітьми до озера з Низкинич. Бігає біля водойми та чіпляється до відпочивальників.
У волинському озері пес поплив за дитиною і напав на неї


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Теги: напад, пес, Нововолинськ
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