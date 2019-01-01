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У Луцьку не знайшли вибухівки у «замінованих» об'єктах

У Луцьку не знайшли вибухівки у «замінованих» об'єктах
У Луцьку не знайшли вибухівки в об'єктах, про нібито замінування яких повідомили 2 червня.

Про це інформує ГУНП області.

Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення щодо ймовірного замінування низки об'єктів у Луцьку, зокрема, двох житлових будинків на вул. Шопена, залізничного вокзалу, торговельного центру.

На місцях ймовірного замінування працювали поліцейські, зокрема, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області, співробітники відповідних служб.

Правоохоронці завершили перевірку об'єктів, інформація щодо їх замінування не підтвердилася. Під час огляду приміщень та території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.

За фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.


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Теги: замінування, Луцьк
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Коментарі 1
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Так це добре що не знайшли.Ви краще знайдіть хто цю дурню розносить.
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