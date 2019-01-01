Знана велогонщиця з Волині виборола «золото» на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 17:29
Велогонщиця з Луцька Яна Беломоїна здобула перемогу на змаганнях у Польщі.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Змагання відбулися в суботу, 1 червня, поблизу міста Зелена Гура (Польща).
«Радію учорашній перемозі! Крутий маршрут, неймовірна організація і теплий прийом», – написала луцька спортсменка.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Змагання відбулися в суботу, 1 червня, поблизу міста Зелена Гура (Польща).
«Радію учорашній перемозі! Крутий маршрут, неймовірна організація і теплий прийом», – написала луцька спортсменка.
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