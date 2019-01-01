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Знана велогонщиця з Волині виборола «золото» на змаганнях у Польщі

Знана велогонщиця з Волині виборола «золото» на змаганнях у Польщі
Велогонщиця з Луцька Яна Беломоїна здобула перемогу на змаганнях у Польщі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Змагання відбулися в суботу, 1 червня, поблизу міста Зелена Гура (Польща).

«Радію учорашній перемозі! Крутий маршрут, неймовірна організація і теплий прийом», – написала луцька спортсменка.
Знана велогонщиця з Волині виборола «золото» на змаганнях у Польщі

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Теги: спорт, Яна Беломоїна
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