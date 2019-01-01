На Волині за місяць рибоохоронний патруль викрив 212 порушень

У травні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 45 рибоохоронних рейдів, у результаті яких викрили 212 порушень природоохоронного законодавства, з яких 52 - грубих.Про це інформує прес-служба Держрибагентства.Також склали 136 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), сім – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та три – за ст. 188-5 КУпАП. Крім цього, оформили 14 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За цей період на порушників накладено 15 895 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 6 083 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 55,43 кг водних біоресурсів, з яких – 43 кг на ринках. Також вилучили 70 од. заборонених знарядь лову та ще 110 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруляКрім цього, 59 справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, 4 травня Волинський рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на заплаві р. Західний Буг, поблизу с. Литовеж Іваничівського району Волинської області. Близько 18 години було затримано порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – «екраном». У сітці браконьєра знаходилась така кількість риби: плітка – 9 екз., окунь – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала близько 1 кг. Збитки, завдані рибним запасам, склали 782 грн.21 травня при обстеженні водних об’єктів Ратнівського району інспектори рибпатруля зафіксували аналогічне порушення. Так, на р. Прип’ять, поблизу с. Річиця (урочище Боброва гора) в межах Річицького гідрологічного заказника затримано мешканця с. Конище, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову. Порушник за допомогою шести сіток виловив близько 1 кг риби. У сітках браконьєра знаходилась така кількість риби: плоскирка – 4 екз, плітка – 2 екз, окунь – 1 екз. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 005 грн.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.