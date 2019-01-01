На Львівщині з повітряної кулі випав чоловік
Сьогодні, 14:27
На Жидачівщині з кошика повітряної кулі впав чоловік.
Про це повідомляє ГУНП Львівської області.
1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.
Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП Львівської області.
1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.
Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Сьогодні, 14:56
У Луцьку повідомили про замінування зоопарку
Сьогодні, 14:49
На Львівщині з повітряної кулі випав чоловік
Сьогодні, 14:27
У Луцьку знайшли нового перевізника на один маршрут
Сьогодні, 14:17
На Волині за місяць рибоохоронний патруль викрив 212 порушень
Сьогодні, 13:57