На Львівщині з повітряної кулі випав чоловік





Про це повідомляє ГУНП Львівської області.



1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.



Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





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