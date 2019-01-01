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На Львівщині з повітряної кулі випав чоловік

На Львівщині з повітряної кулі випав чоловік
На Жидачівщині з кошика повітряної кулі впав чоловік.

Про це повідомляє ГУНП Львівської області.

1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.

Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: повітряна куля, смерть
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