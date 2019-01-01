У Луцьку повідомили про замінування зоопарку
Сьогодні, 14:49
Повідомили про замінування луцького зоопарку.
Про це йдеться на сторінці директорки звіринцю Людмили Денисенко.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли.
"Вже не смішно....Знову замінування..." - написала Людмила Денисенко.
Наразі на місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.
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Про це йдеться на сторінці директорки звіринцю Людмили Денисенко.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли.
"Вже не смішно....Знову замінування..." - написала Людмила Денисенко.
Наразі на місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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