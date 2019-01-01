На Волині засудили жінку, яка вкрала телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини
Сьогодні, 17:49
В Іваничах засудили жінку, яка вкрала в односельчанки телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини.
Про це пише БУГ.
Уродженка селища Торчин 20-го близько 15:00, перебуваючи у житловому будинку, який належить її односельчанці викрала мобільний телефон TP-Link Neffos C9a, вартістю 2209,15 грн, – йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 29-го травня.
Відомості про вчинений злочин за статею 185 ККУ були внесені до ЄРДР.
Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
У суді жінка поянила, що в подальшому здала телефон у ломбард, оскільки їй потрібні були кошти для лікування її хворої дитини.
Враховуючи щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні п`ятеро малолітніх дітей, суд призначив покарання у виді штрафу, яке буде достатнім для виправлення обвинуваченої.
Жінка отримала штраф у розмірі у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
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Про це пише БУГ.
Уродженка селища Торчин 20-го близько 15:00, перебуваючи у житловому будинку, який належить її односельчанці викрала мобільний телефон TP-Link Neffos C9a, вартістю 2209,15 грн, – йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 29-го травня.
Відомості про вчинений злочин за статею 185 ККУ були внесені до ЄРДР.
Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
У суді жінка поянила, що в подальшому здала телефон у ломбард, оскільки їй потрібні були кошти для лікування її хворої дитини.
Враховуючи щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні п`ятеро малолітніх дітей, суд призначив покарання у виді штрафу, яке буде достатнім для виправлення обвинуваченої.
Жінка отримала штраф у розмірі у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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