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На Волині засудили жінку, яка вкрала телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини

На Волині засудили жінку, яка вкрала телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини
В Іваничах засудили жінку, яка вкрала в односельчанки телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини.

Про це пише БУГ.

Уродженка селища Торчин 20-го близько 15:00, перебуваючи у житловому будинку, який належить її односельчанці викрала мобільний телефон TP-Link Neffos C9a, вартістю 2209,15 грн, – йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 29-го травня.

Відомості про вчинений злочин за статею 185 ККУ були внесені до ЄРДР.

Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

У суді жінка поянила, що в подальшому здала телефон у ломбард, оскільки їй потрібні були кошти для лікування її хворої дитини.

Враховуючи щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні п`ятеро малолітніх дітей, суд призначив покарання у виді штрафу, яке буде достатнім для виправлення обвинуваченої.

Жінка отримала штраф у розмірі у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Теги: крадіжка, телефон, суд
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