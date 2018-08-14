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Українські працівники у Польщі отримують погрози

Українські працівники у Польщі отримують погрози
Українці, працевлаштовані у Сілезії на підприємстві відомого виробника продовольчих товарів, що борються за свою невиплачену зарплатню, звернулися до поліції.

Вони заявляють про отримання погроз від агентства із працевлаштування. Їм заявили, що заробітну платню отримають лише ті з них, хто брав участь у протесті. Справою зайнялася поліція, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Протест працівників з України на м’ясокомбінатах Генрика Канії триває з вівторка. Справа невиплати зарплат стосується приблизно 150 працівників.

Як виявляється, справа не така проста, як виглядає на перший погляд. До представництва м’ясокомбінату у Пщині звернулася група працівників, працевлаштованих там згаданим агентством, із проханням про допомогу. За їхніми словами, вони отримують погрози, що якщо не братимуть участі в протестах перед м’ясокомбінатом, то не отримають зарплатні.

"Відучора тривають допити за участі перекладача. Слідство проводитиметься за ст. 218 Кримінального кодексу, що стосується невідступного і злонаміреного порушення прав працівників. Ми з’ясовуватимемо, хто є винним, а хто постраждалим, та до яких дій вдався винуватець", - розповіла Onet.pl Кароліна Блащик з комендатури поліції у Пщині.

Свої свідчення дали вже декілька осіб. Справою зайнялася поліція і районна прокуратура в Пщині.

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Теги: робота, Польща
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