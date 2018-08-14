Українські працівники у Польщі отримують погрози





Вони заявляють про отримання погроз від агентства із працевлаштування. Їм заявили, що заробітну платню отримають лише ті з них, хто брав участь у протесті. Справою зайнялася поліція, передає



Протест працівників з України на м’ясокомбінатах Генрика Канії триває з вівторка. Справа невиплати зарплат стосується приблизно 150 працівників.



Як виявляється, справа не така проста, як виглядає на перший погляд. До представництва м’ясокомбінату у Пщині звернулася група працівників, працевлаштованих там згаданим агентством, із проханням про допомогу. За їхніми словами, вони отримують погрози, що якщо не братимуть участі в протестах перед м’ясокомбінатом, то не отримають зарплатні.



"Відучора тривають допити за участі перекладача. Слідство проводитиметься за ст. 218 Кримінального кодексу, що стосується невідступного і злонаміреного порушення прав працівників. Ми з’ясовуватимемо, хто є винним, а хто постраждалим, та до яких дій вдався винуватець", - розповіла Onet.pl Кароліна Блащик з комендатури поліції у Пщині.



Свої свідчення дали вже декілька осіб. Справою зайнялася поліція і районна прокуратура в Пщині.

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