Спроба реанімувати УПЦ КП: Філарет терміново скликає священиків столиці

Почесний патріарх українського православ'яу понеділок, 3 червня 2019 року, скликає до себе всіх київських священиків.Ймовірно, він вимагатиме від них присягнути на вірність Київському патріархату, заявив єпископ ПЦУ"Мені телефонують священики-парохи Київських храмів, які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), із запитанням: "Владико, Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36 у понеділок на 11 годину. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?", - розповів єпископ.При цьому він зазначає, що храми в столиці тільки формально знаходяться під керівництвом Філарета.А священикам порадив самим вирішити, чи йти за Філаретом, який охоче реанімувати УПЦ КП, чи залишатися у єдиній Православній церкві України (ПЦУ).