Спроба реанімувати УПЦ КП: Філарет терміново скликає священиків столиці
Сьогодні, 16:23
Почесний патріарх українського православ'я Філарет у понеділок, 3 червня 2019 року, скликає до себе всіх київських священиків.
Ймовірно, він вимагатиме від них присягнути на вірність Київському патріархату, заявив єпископ ПЦУ Адріан (Кулик).
"Мені телефонують священики-парохи Київських храмів, які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), із запитанням: "Владико, Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36 у понеділок на 11 годину. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?", - розповів єпископ.
При цьому він зазначає, що храми в столиці тільки формально знаходяться під керівництвом Філарета.
А священикам порадив самим вирішити, чи йти за Філаретом, який охоче реанімувати УПЦ КП, чи залишатися у єдиній Православній церкві України (ПЦУ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ймовірно, він вимагатиме від них присягнути на вірність Київському патріархату, заявив єпископ ПЦУ Адріан (Кулик).
"Мені телефонують священики-парохи Київських храмів, які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), із запитанням: "Владико, Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36 у понеділок на 11 годину. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?", - розповів єпископ.
При цьому він зазначає, що храми в столиці тільки формально знаходяться під керівництвом Філарета.
А священикам порадив самим вирішити, чи йти за Філаретом, який охоче реанімувати УПЦ КП, чи залишатися у єдиній Православній церкві України (ПЦУ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У лісі на Волині «впіймали» диких кабанів
Сьогодні, 16:40
У Луцьку повідомили про замінування супермаркету і кірхи
Сьогодні, 16:29
Спроба реанімувати УПЦ КП: Філарет терміново скликає священиків столиці
Сьогодні, 16:23
Назвали ТОП-10 цікавих фактів про Луцьк
Сьогодні, 16:16
У Луцьку зіткнулися мікроавтобус та мотоцикл, є постраждалі
Сьогодні, 16:08