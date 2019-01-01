У Луцьку повідомили про замінування супермаркету і кірхи
Сьогодні, 16:29
У Луцьку надійшли повідомлення про замінування у супермаркеті та лютеранській церкві.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
За словами джерела, поліція перевіряє інформацію про замінування супермаркету на вулиці Ветеранів. Відвідувачів магазину евакуювали.
Попередньо спецслужби обстежували територію Лютеранської кірхи.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
За словами джерела, поліція перевіряє інформацію про замінування супермаркету на вулиці Ветеранів. Відвідувачів магазину евакуювали.
Попередньо спецслужби обстежували територію Лютеранської кірхи.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.
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