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Об’єднання дає ріст і місту, і селам, – мер Тернополя про утворення ОТГ

Об’єднання дає ріст і місту, і селам, – мер Тернополя про утворення ОТГ
Тернопіль став першим обласним центром, якому наприкінці 2018 року вдалося створити міську ОТГ. До міста приєдналося 8 населених пунктів. Це чотири сільські ради, які розташовані поруч із містом.

Про це в інтерв’ю «Протилежний Погляд. LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, пише Конкурент. Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.

«Ми прагнемо долучити ще населені пункти. Особливо ті, які мають межу з містом. Адже у будь-якому випадку ми безпосередньо пов'язані. Всі ці населені пункти поруч із містом користуються мережами міста, люди працюють тут, користуються навчальними закладами, лікарнями тощо. Будь-яке місто чи інший населений пункт повинні мати перспективу розвитку і росту. Звичайно, можливості міст обмежені їхньою територією і єдина перспектива росту територій, створення нових робочих міст, будівництва нових виробництв – це розширення територій. Тому об'єднання – це перспектива розвитку для всіх. І для міста, і для села, що приєдналося», – зазначив Сергій Надал.

Він зауважив, що села отримали вперше те фінансування, якого раніше ніколи не мали. Місто гарантувало, що потреби будуть відображені у бюджеті.

«Ми не збиралися заробляти на навколишніх селах. Бюджет міста достатній, аби забезпечити повноцінну роботу міста. Але населений пункт має мати перспективу і не можна, аби він був затиснутий, створеними навколо громадами. Якщо у міста більший бюджет, то воно може поділитися коштами з тими населеними пунктами, які досі таких коштів для мали. А для міста – це перспектива розширення територій, облаштування там робочих місць, підприємств, виробництв. Села отримали автобусні маршрути, яких не мали. Вони користуються пільгами, які дає картка тернополянина. Використовують медичні заклади, дитячі садочки, школи», – зазначив Сергій Надал.

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Теги: Тернопіль, ОТГ
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