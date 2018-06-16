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У Луцьку можна буде політати на повітряних кулях ще й завтра

У Луцьку можна буде політати на повітряних кулях ще й завтра
У Луцьку для тих, хто не встиг політати на повітряній кулі під час фестивалю "Аеросфера", влаштують польоти ще й 3 червня.

Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

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Для тих, хто не встиг політати на повітряній кулі, є можливість зробити це у понеділок, 03 червня, орієнтовно 05:30.

"Не прогавте можливість отримати незабутні емоції! А також запрошуємо до нас на іподром! Свято у розпалі!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: повітряні кулі, Аеросфера, Луцьк
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