У Луцьку можна буде політати на повітряних кулях ще й завтра

У Луцьку для тих, хто не встиг політати на повітряній кулі під час фестивалю "Аеросфера", влаштують польоти ще й 3 червня.Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Для тих, хто не встиг політати на повітряній кулі, є можливість зробити це у понеділок, 03 червня, орієнтовно 05:30."Не прогавте можливість отримати незабутні емоції! А також запрошуємо до нас на іподром! Свято у розпалі!" - йдеться у повідомленні.