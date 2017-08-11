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Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування будинку по проспекту Грушевського, поблизу Волинської обласної клінічної лікарні.

Як розповіли кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost
повідомлення надійшло сьогодні, 2 червня, після 19:00 години. Мешканців будинку та працівників аптеки евакуювали.

На місці події працювали всі інстанції, територію навколо будинку швидко обмежили.

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО

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Теги: замінування, аптека, будинок
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Коментарі 2
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думаю правохоронці скоро вирахують того москаля-лучанина???
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Таке твориться останнім часом по всій країні, або реально з рашки йдуть листи, або сидить скотина якась через тор на російському поштовику і веселиться... В першому випадку - взагалі нічого не буде - не дістануть, в другому - дуже технічно складно дістати, на жаль.
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