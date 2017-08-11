Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО
Сьогодні, 20:40
У Луцьку повідомили про замінування будинку по проспекту Грушевського, поблизу Волинської обласної клінічної лікарні.
Як розповіли кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost
повідомлення надійшло сьогодні, 2 червня, після 19:00 години. Мешканців будинку та працівників аптеки евакуювали.
На місці події працювали всі інстанції, територію навколо будинку швидко обмежили.
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Як розповіли кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost
повідомлення надійшло сьогодні, 2 червня, після 19:00 години. Мешканців будинку та працівників аптеки евакуювали.
На місці події працювали всі інстанції, територію навколо будинку швидко обмежили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
думаю правохоронці скоро вирахують того москаля-лучанина???
Таке твориться останнім часом по всій країні, або реально з рашки йдуть листи, або сидить скотина якась через тор на російському поштовику і веселиться... В першому випадку - взагалі нічого не буде - не дістануть, в другому - дуже технічно складно дістати, на жаль.
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