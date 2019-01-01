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Негода знищила на Волині майбутній врожай: чи чекати людям компенсації. ВІДЕО

Негода знищила на Волині майбутній врожай: чи чекати людям компенсації. ВІДЕО
На території Велицької об’єднаної територіальної громади, що в Ковельському районі, від потужного граду постраждали сотні гектарів поля.

Загалом йдеться про понад 150 господарств, серед них є три великі господарства й одноосібники. Віктор Козак, голова Ковельської райдержадміністрації, голова районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив, що загальна сума збитків становить п'ять мільйонів гривень. Про це він розповів у програмі «Тема дня» на UA:Волинь, - пише ІА "Конкурент".

Із його слів, постраждав лише один район, тому сподіватися на допомогу від держави не варто.

«Щоби оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня, мало б постраждати більше 60 % від території. Оскільки загальна територія – 9,5 тисяч гектарів, а фактично постраждали тільки 325 га, цього зробити теж не можна. Ми будемо звертатися з листами до ОДА і облради. Оскільки відшкодування не може відбутися ні з районного бюджету, ні з бюджету ОТГ. Вирішення проблеми може бути тільки в площині облради. Треба розробити спеціальну програму, передати її на затвердження сесії облради, думаю, депутати ухвалять виважене рішення», – пояснив він.

Зі слів Віктора Козака, поки що не відомо, про яку суму відшкодування йтиметься: 100% кожному господарству чи будуть інші цифри.


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Теги: град, врожай, Велицька громада, компенсація
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