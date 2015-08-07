«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО





Цьогоріч на І етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) участь прийняли 15 роїв із усіх шкіл І-ІІІ ступенів району. Про це інформує



У відкритті взяли участь голова РДА Андрій Линдюк, начальник відділу освіти РДА Валентина Книш, ветеран АТО Анатолій Зіньков, головний лісничий ЛГ «Поліське» Анатолій Іщик, голова ГО ТСОУ Василь Шелудько, директор ДЮСШ Микола Демчук.



У гарячій боротьбі перемогу здобув рій «Воля» ЗОШ №1 імені Героя України Андрія Снітка (виховники Алла Іщик та Микола Мізюк), ІІ місце посів рій «Отамани» ЗОШ села Кукли (виховник Анатолій Зіньков), а ІІІ місце виборов рій «Сотники» ЗОШ імені Володимира Мельника села Чорниж (виховник Петро Ковальчук). Усі переможці нагороджені грамотами відділу освіти РДА, кубками, персональними грамотами і медалями.



«Змагання відбулись у конкурсах «Добре діло», «Впоряд», «Ватра», «Рятівник», військово-прикладна «Смуга перешкод», «Відун», «Перетягування линви». Оперативно працювала головна суддівська колегія.





































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі відбулися військово-патріотичні змагання.Цьогоріч на І етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) участь прийняли 15 роїв із усіх шкіл І-ІІІ ступенів району. Про це інформує Район in.ua У відкритті взяли участь голова РДА, начальник відділу освіти РДА, ветеран АТО, головний лісничий ЛГ «Поліське», голова ГО ТСОУ, директор ДЮСШУ гарячій боротьбі перемогу здобув рій «Воля» ЗОШ №1 імені Героя України Андрія Снітка (виховникита), ІІ місце посів рій «Отамани» ЗОШ села Кукли (виховник), а ІІІ місце виборов рій «Сотники» ЗОШ імені Володимира Мельника села Чорниж (виховник). Усі переможці нагороджені грамотами відділу освіти РДА, кубками, персональними грамотами і медалями.«Змагання відбулись у конкурсах «Добре діло», «Впоряд», «Ватра», «Рятівник», військово-прикладна «Смуга перешкод», «Відун», «Перетягування линви». Оперативно працювала головна суддівська колегія.

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