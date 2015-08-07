вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО
У Маневицькому районі відбулися військово-патріотичні змагання.

Цьогоріч на І етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) участь прийняли 15 роїв із усіх шкіл І-ІІІ ступенів району. Про це інформує Район in.ua.

У відкритті взяли участь голова РДА Андрій Линдюк, начальник відділу освіти РДА Валентина Книш, ветеран АТО Анатолій Зіньков, головний лісничий ЛГ «Поліське» Анатолій Іщик, голова ГО ТСОУ Василь Шелудько, директор ДЮСШ Микола Демчук.

У гарячій боротьбі перемогу здобув рій «Воля» ЗОШ №1 імені Героя України Андрія Снітка (виховники Алла Іщик та Микола Мізюк), ІІ місце посів рій «Отамани» ЗОШ села Кукли (виховник Анатолій Зіньков), а ІІІ місце виборов рій «Сотники» ЗОШ імені Володимира Мельника села Чорниж (виховник Петро Ковальчук). Усі переможці нагороджені грамотами відділу освіти РДА, кубками, персональними грамотами і медалями.

«Змагання відбулись у конкурсах «Добре діло», «Впоряд», «Ватра», «Рятівник», військово-прикладна «Смуга перешкод», «Відун», «Перетягування линви». Оперативно працювала головна суддівська колегія.

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, патріотичне виховання, Джура, молодь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прикордонники сприяли контрабанді цигарок до Румунії. ФОТО
Сьогодні, 22:43
На Волині утворили окружні виборчі комісії – хто увійшов до складу
Сьогодні, 22:29
«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Негода знищила на Волині майбутній врожай: чи чекати людям компенсації. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку – людей евакуювали. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Схожі новини
Як на Ковельщині проводили спортивне свято для дітей. ФОТО Як на Ковельщині проводили спортивне свято для дітей. ФОТО
07 серпень, 2015, 16:25
Як волинські туристи підкорювали Литву. ФОТО Як волинські туристи підкорювали Литву. ФОТО
16 червень, 2015, 12:03
У селі Соловичі відбувся Фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання. ФОТО У селі Соловичі відбувся Фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання. ФОТО
18 травень, 2015, 13:15
У Володимир-Волинському районі стартували патріотичні змагання. ФОТО У Володимир-Волинському районі стартували патріотичні змагання. ФОТО
08 травень, 2015, 09:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче Амазонка: як після дощів розлилася волинська річка. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 1
2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
 1
Прикордонники сприяли контрабанді цигарок до Румунії. ФОТО
Сьогодні, 22:43
 0
На Волині утворили окружні виборчі комісії – хто увійшов до складу
Сьогодні, 22:29
 0
«Джура-2019»: на Волині відбулись військово-патріотичні навчання. ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿