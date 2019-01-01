На Волині утворили окружні виборчі комісії – хто увійшов до складу

Відповідно до постанови № 919 від 31 травня 2019 р. Центральна виборча Комісія утворила п'ять окружних виборчих комісій, які будуть працювати у територіальних округах Волинської області. До їх складу увійшло 90 представників від 24 політичних сил.Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.Центральна Виборча Комісія 31 травня 2019 р. утворила п’ять окружних виборчих комісій у Волинській області. До складу кожної ОВК увійшло по 18 членів комісії.Кандидатури були включені за поданням політичних партій: «5.10», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Відродження», Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Громадянська позиція», «Єдина країна», «Єдина родина», «Зелена планета», Інтернет партіЇ України, Конгрес Українських Націоналістів, ЛіберальнОЇ партії України, «Народний фронт», «Нова політика», «Об'єднання «Самопоміч», Опозиційний блок, Партія Зелених України, Правий сектор, Радикальна папртія Олега Ляшка, «Сила і честь», Сильна Україна, Солідарність жінок України і «Україна Майбутнього».Представники 23 партій (окрім партії Правий сектор) стали членами хоча б однієї з п'яти Окружних виборчих комісій. Найбільше членів ОВК включено до складу комісій на Волині за поданням партій і фракцій «Народний фронт» та Радикальної партії Олега Ляшка – по 7, за поданням партій «БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок – по 6 членів ОВК, за поданням партій «Заступ», «Зелена планета» і Партії Зелених України – по 4, за поданням партій «5.10», ВО «Свобода», «Нова політика», Сильна Україна і Солідарність жінок України – по 3, за поданням партій «Відродження», «Єдани родина», Інтернет партії України, Ліберальної партії України, «Сила і честь», «Україна Майбутнього» - по 2, за поданням партій «Громадянська позиція», «Єдина країна», Конгрес Українських Націоналістів і «Об'єднання «Самопоміч» - по 1.Разом з тим, керівні посади у складі ОВК отримали політичні партії: ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок (по 2 посади), Сильна Україна, Ліберальна партія України, «Народний фронт», «Україна Майбутнього», «Об'єднання «Самопоміч», «БПП «Солідарність», Конгрес Українських Націоналістів, Радикальна партія Олега Ляшка, «Єдина родина», Інтернет партія України, Правий сектор (по 1 посаді).Так, Окружну виборчу комісію у територіальному виборчому окрузі № 19 очолив Роман Горошкевич (Радикальна партія Олена Ляшка), заступником голови було призначено Ларису Шихальову (Опозиційний блок), а секретарем – Наталію Лук'янчук («Єдина родина»).У керівний склад Окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 20 було затверджено: на посаду голови комісії –(Інтернет партія Украсїни), нра посаду заступника голови –(Опозиційний блок), на посаду секретаря –(Правий сектор).До керівного складу Окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 21 увійшли:(ВО «Батьківщина») – голова комісії,(«Сильна Україна») – заступник голови та секретар (Ліберальна партія України) –Окружну виборчу комісію у територіальному виборчому окрузі № 22 було сформовано з тиким керівним складом: головою комісії призначено(ВО «Батьківщина»), заступником голови –(«Народний фронт»), а секретарем –(«Україна Майбутнього»).Головою окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі № 23 було призначено(«Об'єднання «Самопоміч»), заступником голови –(«Блок Петра Порошенка «Солідарність»), а секретарем –(Конгрес Українських Націоналістів).Нагадаємо, що відповідно до частин 2, 3 статті 27 Закону України «Про вибори народних депутатів України» Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб'єкт подання) є:1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;2) політичні партії - суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі.Разом з тим, до складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини другої цієї статті. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування.