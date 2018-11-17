Прикордонники сприяли контрабанді цигарок до Румунії. ФОТО

31 травня 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Чернівецького гарнізону слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницький, за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Чернівецькій області припинено протиправну діяльність групи військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, які організували системне поборництво.Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.Зокрема, упродовж квітня – травня 2019 року троє прикордонників за 45 тис грн хабара сприяли у переміщенні через кордон України до суміжної Румунії без прикордонного та митного контролю поза межами пунктів пропуску понад 25 000 пачок цигарок. Указані кошти правопорушники розділили між собою.На даний час вказаним інспекторам прикордонної служби повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.Окрім того, проводиться комплекс першочергових слідчих дій задля встановлення інших фігурантів протиправного механізму, у т.ч. причетність до вказаної схеми керівництва відділів прикордонної служби «Селятин» та «Красноїльськ».