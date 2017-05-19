У Луцьку «замінували» супермаркет





Зокрема, нещодавно була інформація про замінування супермаркету "Сільпо", що знаходиться у РЦ "Промінь". Про це повідомляли на





Відтак, відвідувачів маркету довелось евакуювати, а на місце ймовірного замінування приїхали надзвичайники та усі відповідні структури.



Проте, після ретельної перевірки встановили, що інформація про щамінування не підтвердилась.









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