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У Луцьку «замінували» супермаркет

У Луцьку «замінували» супермаркет
У Луцьку продовжується перевірка об'єктів, щодо яких надійшло повідомлення про замінування.

Зокрема, нещодавно була інформація про замінування супермаркету "Сільпо", що знаходиться у РЦ "Промінь". Про це повідомляли на сторінці розважального центру.

У Луцьку «замінували» супермаркет

Відтак, відвідувачів маркету довелось евакуювати, а на місце ймовірного замінування приїхали надзвичайники та усі відповідні структури.

Проте, після ретельної перевірки встановили, що інформація про щамінування не підтвердилась.

У Луцьку «замінували» супермаркет



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Теги: замінування, Промінь, Сільпо
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