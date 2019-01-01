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3 червня на Волині: гортаючи календар

3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження підприємець Ангеліна Богданович (на фото), волейбольний тренер Богуслав Галицький, депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, співак та шоумен Адам Горбатюк, волинський атовець Юрій Букія, Дернівський сільський голова Олександр Гуч та директор веб-студії «Артефакт СТ» Андрій Сірук.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олена, Костянтин, Михайло й Федір.

Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.

3 червня 2008 року Луцька міська рада прийняла рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька» футболісту Анатолієві Тимощуку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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