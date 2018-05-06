На «Ковельський півмарафон-2019» приїхали спортсмени з різних країн. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Цього літа у півмарафоні взяли участь спортсмени з Німеччини, Польщі, Білорусі, України.



Детальніше про учасників та переможців Ковельського півмарафону - у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Міжнародного дня захисту дітей відбувся «Ковельський півмарафон-2019». Такі змагання у Ковелі проводяться 14-й рік поспіль.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Цього літа у півмарафоні взяли участь спортсмени з Німеччини, Польщі, Білорусі, України.Детальніше про учасників та переможців Ковельського півмарафону - у сюжеті.

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