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На «Ковельський півмарафон-2019» приїхали спортсмени з різних країн. ВІДЕО

На «Ковельський півмарафон-2019» приїхали спортсмени з різних країн. ВІДЕО
До Міжнародного дня захисту дітей відбувся «Ковельський півмарафон-2019». Такі змагання у Ковелі проводяться 14-й рік поспіль.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Цього літа у півмарафоні взяли участь спортсмени з Німеччини, Польщі, Білорусі, України.

Детальніше про учасників та переможців Ковельського півмарафону - у сюжеті.



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Теги: Ковель, півмарафон, спортсмени
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