На «Ковельський півмарафон-2019» приїхали спортсмени з різних країн. ВІДЕО
Сьогодні, 08:17
До Міжнародного дня захисту дітей відбувся «Ковельський півмарафон-2019». Такі змагання у Ковелі проводяться 14-й рік поспіль.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Цього літа у півмарафоні взяли участь спортсмени з Німеччини, Польщі, Білорусі, України.
Детальніше про учасників та переможців Ковельського півмарафону - у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Цього літа у півмарафоні взяли участь спортсмени з Німеччини, Польщі, Білорусі, України.
Детальніше про учасників та переможців Ковельського півмарафону - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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