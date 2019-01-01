Відійшов у вічність колишній голова Шацької райради
Сьогодні, 00:26
У неділю, 2 червня, перестало битись серце колишнього голови Шацької районної ради Голядинця Володимира Васильовича.
Про це повідомляють на сторінці райради у facebook.
"Колектив Шацької районної державної адміністрації щиро співчуває голові Шацької райдержадміністрації Голядинцю Василю Володимировичу та всій його родині з приводу непоправної втрати батька – Голядинця Володимира Васильовича – директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шацького району, колишнього голови Шацької районної ради.
Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток Шацького району важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота в органах державної влади та місцевого самоврядування. Передчасна смерть Володимира Васильовича – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег та вдячних односельчан.
Світла пам’ять про нього назавжди лишиться в наших серцях.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті. Нехай світлі спогади про того, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття родині померлого!
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Про це повідомляють на сторінці райради у facebook.
"Колектив Шацької районної державної адміністрації щиро співчуває голові Шацької райдержадміністрації Голядинцю Василю Володимировичу та всій його родині з приводу непоправної втрати батька – Голядинця Володимира Васильовича – директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шацького району, колишнього голови Шацької районної ради.
Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток Шацького району важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота в органах державної влади та місцевого самоврядування. Передчасна смерть Володимира Васильовича – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег та вдячних односельчан.
Світла пам’ять про нього назавжди лишиться в наших серцях.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті. Нехай світлі спогади про того, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття родині померлого!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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