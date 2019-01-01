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Відійшов у вічність колишній голова Шацької райради

Відійшов у вічність колишній голова Шацької райради
У неділю, 2 червня, перестало битись серце колишнього голови Шацької районної ради Голядинця Володимира Васильовича.

Про це повідомляють на сторінці райради у facebook.

"Колектив Шацької районної державної адміністрації щиро співчуває голові Шацької райдержадміністрації Голядинцю Василю Володимировичу та всій його родині з приводу непоправної втрати батька – Голядинця Володимира Васильовича – директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шацького району, колишнього голови Шацької районної ради.

Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток Шацького району важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота в органах державної влади та місцевого самоврядування. Передчасна смерть Володимира Васильовича – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег та вдячних односельчан.

Світла пам’ять про нього назавжди лишиться в наших серцях.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті. Нехай світлі спогади про того, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!", - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття родині померлого!

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Теги: Голядинець Володимир, смерть, Шацька районна рада
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