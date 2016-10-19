Скільки волинських призовників ухиляються від армії





Про це йдеться на



З метою якісного призову обласним та районними комісаріатами відбувається оповіщення призовників, направлені повідомлення до нацполіції про розшук та доставку до районних комісаріатів призовників, які систематично ухиляються від призовних комісій. Спільно з органами місцевого самоврядування було підготовлено до роботи місцеві призовні дільниці, наразі проводяться медичні огляди, – зауважив начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара обласного військового комісаріату Юрій Кучер.



Станом на сьогоднішній день до військових частин направлено 389 призовників. Найкращі показники – в Маневицькому, Горохівському, Рожищенському, Володимир-Волинському та Ковельському районах. Не виконують план — місто Нововолинськ (8 призовників із запланованих 43), Шацький район (5 з 18), Старовижівський (10 з 31), Луцький (21 з 60), Ратнівський (20 з 57), Камінь – Каширський (22 з 59), Ківерцівський (21 з 58), Любомльський (15 з 39) та місто Луцьк (42 з 95).



Основною проблемою з якою стикаються посадові особи військових комісаріатів – небажання громадян проходити строкову військову службу. Переважна кількість призовників, порушуючи законодавство, не з`являються до військових комісаріатів на комісії. Неявка складає – 7152 чоловіки, це 54% від кількості викликаних.



Варто зазначити, що цього тижня область має відправити 57 призовників, а загалом до плану не вистачає — 152.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України для Волинської області визначено завдання щодо призову на строкову військову службу — 595 громадян.Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.З метою якісного призову обласним та районними комісаріатами відбувається оповіщення призовників, направлені повідомлення до нацполіції про розшук та доставку до районних комісаріатів призовників, які систематично ухиляються від призовних комісій. Спільно з органами місцевого самоврядування було підготовлено до роботи місцеві призовні дільниці, наразі проводяться медичні огляди, – зауважив начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара обласного військового комісаріатуСтаном на сьогоднішній день до військових частин направлено 389 призовників. Найкращі показники – в Маневицькому, Горохівському, Рожищенському, Володимир-Волинському та Ковельському районах. Не виконують план — місто Нововолинськ (8 призовників із запланованих 43), Шацький район (5 з 18), Старовижівський (10 з 31), Луцький (21 з 60), Ратнівський (20 з 57), Камінь – Каширський (22 з 59), Ківерцівський (21 з 58), Любомльський (15 з 39) та місто Луцьк (42 з 95).Основною проблемою з якою стикаються посадові особи військових комісаріатів – небажання громадян проходити строкову військову службу. Переважна кількість призовників, порушуючи законодавство, не з`являються до військових комісаріатів на комісії. Неявка складає – 7152 чоловіки, це 54% від кількості викликаних.Варто зазначити, що цього тижня область має відправити 57 призовників, а загалом до плану не вистачає — 152.

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