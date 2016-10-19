Скільки волинських призовників ухиляються від армії
Сьогодні, 06:23
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України для Волинської області визначено завдання щодо призову на строкову військову службу — 595 громадян.
Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.
З метою якісного призову обласним та районними комісаріатами відбувається оповіщення призовників, направлені повідомлення до нацполіції про розшук та доставку до районних комісаріатів призовників, які систематично ухиляються від призовних комісій. Спільно з органами місцевого самоврядування було підготовлено до роботи місцеві призовні дільниці, наразі проводяться медичні огляди, – зауважив начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара обласного військового комісаріату Юрій Кучер.
Станом на сьогоднішній день до військових частин направлено 389 призовників. Найкращі показники – в Маневицькому, Горохівському, Рожищенському, Володимир-Волинському та Ковельському районах. Не виконують план — місто Нововолинськ (8 призовників із запланованих 43), Шацький район (5 з 18), Старовижівський (10 з 31), Луцький (21 з 60), Ратнівський (20 з 57), Камінь – Каширський (22 з 59), Ківерцівський (21 з 58), Любомльський (15 з 39) та місто Луцьк (42 з 95).
Основною проблемою з якою стикаються посадові особи військових комісаріатів – небажання громадян проходити строкову військову службу. Переважна кількість призовників, порушуючи законодавство, не з`являються до військових комісаріатів на комісії. Неявка складає – 7152 чоловіки, це 54% від кількості викликаних.
Варто зазначити, що цього тижня область має відправити 57 призовників, а загалом до плану не вистачає — 152.
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Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.
З метою якісного призову обласним та районними комісаріатами відбувається оповіщення призовників, направлені повідомлення до нацполіції про розшук та доставку до районних комісаріатів призовників, які систематично ухиляються від призовних комісій. Спільно з органами місцевого самоврядування було підготовлено до роботи місцеві призовні дільниці, наразі проводяться медичні огляди, – зауважив начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара обласного військового комісаріату Юрій Кучер.
Станом на сьогоднішній день до військових частин направлено 389 призовників. Найкращі показники – в Маневицькому, Горохівському, Рожищенському, Володимир-Волинському та Ковельському районах. Не виконують план — місто Нововолинськ (8 призовників із запланованих 43), Шацький район (5 з 18), Старовижівський (10 з 31), Луцький (21 з 60), Ратнівський (20 з 57), Камінь – Каширський (22 з 59), Ківерцівський (21 з 58), Любомльський (15 з 39) та місто Луцьк (42 з 95).
Основною проблемою з якою стикаються посадові особи військових комісаріатів – небажання громадян проходити строкову військову службу. Переважна кількість призовників, порушуючи законодавство, не з`являються до військових комісаріатів на комісії. Неявка складає – 7152 чоловіки, це 54% від кількості викликаних.
Варто зазначити, що цього тижня область має відправити 57 призовників, а загалом до плану не вистачає — 152.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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