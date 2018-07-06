У Ковелі відбувся міжнародний танцювальний фестиваль. ФОТО





Мистецьке дійство відбулось з ініціативи відділу культури виконавчого комітету міської ради та за підтримки благодійного фонду «Патріоти Волині». 24 колективи представили 53 танці на сцені палацу культури імені Тараса Шевченка.



До цього творчого форуму учасники готуються впродовж року: підбирають репертуар, працюють над дизайном костюмів, відшліфовують рухи.



У залі був аншлаг. Прийшли цілі родини, аби підтримати свої юні дарування. Найбільше овацій дісталось найменшим учасникам. Чотири колективи з дитсадків міста зачарували своїми виступами.



«Танцююче місто» - це калейдоскоп жанрів і стилів. Тут можна побачити і вічно юний вальс і насолодитись сучасними ритмами естрадних постановок, поспостерігати за танцями народів світу та відчути енергію брейк-дансу.



Варто сказати, що дев’ятий рік поспіль фестиваль є міжнародним. Нині на сцені Палацу культури виступали два ансамблі з польського міста Кросно - «Клекс» та «Стреч». Олексанра Фейдаш, хореограф «Клексу», каже що їх вразила кількість колективів, їх професіоналізм, майстерність. А ще вони в захваті від сцени, атмосфери, програми.



Гості подарували ковельчанам дуже романтичні та драйвові композиції. Глядачі тепло зустрічали колективи, не шкодуючи аплодисментів. Завітали у Ковель і два колективи з Нововолинська. Їх теж зацікавив фестиваль «Танцююче місто».



Понад три години тривала концертна програма, яка не залишила нікого байдужими. Усі учасники вкотре продемонстрували, що мова танцю здатна розповідати історії і оживити емоції. Разом з тим, це велика праця, яка залишається за кулісами. А глядач уже бачить довершене дійство.





Усі кращі постановки неодмінно побачать ковельчани на День міста та під час різноманітних концертів.



- «Танцююче місто» - це особлива подія у творчому житті Ковеля. Дуже приємно, що перший день літа у Ковелі був прикрашений барвистими кольорами танцю. Радує, що наше «Танцююче місто» зібрало стільки учасників. Ми побачили кращі колективи Ковеля, до нас завітали гості. Всіх їх тут об’єднала любов до танцю. Ідея, яка виникла 13 років тому, успішно реалізується. У нашому фестивалі немає переможців і переможених. А головний приз - гарний настрій та позитивні емоції..., - зауважив заступник міського голови Ігор Прокопів зі сцени фестивалю, подякував усім за участь та передав вітання від міського голови Олега Кіндера.



Кожен колектив отримав Диплом учасника та пам’ятну статуетку. А наймолодші – дошкільнята, ще і похід у розважальний центр. Такий приємний сюрприз їм підготував благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перший літній день у Ковелі пройшов ХІІІ міжнародний фестиваль «Танцююче місто». Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.Мистецьке дійство відбулось з ініціативи відділу культури виконавчого комітету міської ради та за підтримки благодійного фонду «Патріоти Волині». 24 колективи представили 53 танці на сцені палацу культури імені Тараса Шевченка.До цього творчого форуму учасники готуються впродовж року: підбирають репертуар, працюють над дизайном костюмів, відшліфовують рухи.У залі був аншлаг. Прийшли цілі родини, аби підтримати свої юні дарування. Найбільше овацій дісталось найменшим учасникам. Чотири колективи з дитсадків міста зачарували своїми виступами.«Танцююче місто» - це калейдоскоп жанрів і стилів. Тут можна побачити і вічно юний вальс і насолодитись сучасними ритмами естрадних постановок, поспостерігати за танцями народів світу та відчути енергію брейк-дансу.Варто сказати, що дев’ятий рік поспіль фестиваль є міжнародним. Нині на сцені Палацу культури виступали два ансамблі з польського міста Кросно - «Клекс» та «Стреч»., хореограф «Клексу», каже що їх вразила кількість колективів, їх професіоналізм, майстерність. А ще вони в захваті від сцени, атмосфери, програми.Гості подарували ковельчанам дуже романтичні та драйвові композиції. Глядачі тепло зустрічали колективи, не шкодуючи аплодисментів. Завітали у Ковель і два колективи з Нововолинська. Їх теж зацікавив фестиваль «Танцююче місто».Понад три години тривала концертна програма, яка не залишила нікого байдужими. Усі учасники вкотре продемонстрували, що мова танцю здатна розповідати історії і оживити емоції. Разом з тим, це велика праця, яка залишається за кулісами. А глядач уже бачить довершене дійство.Усі кращі постановки неодмінно побачать ковельчани на День міста та під час різноманітних концертів.- «Танцююче місто» - це особлива подія у творчому житті Ковеля. Дуже приємно, що перший день літа у Ковелі був прикрашений барвистими кольорами танцю. Радує, що наше «Танцююче місто» зібрало стільки учасників. Ми побачили кращі колективи Ковеля, до нас завітали гості. Всіх їх тут об’єднала любов до танцю. Ідея, яка виникла 13 років тому, успішно реалізується. У нашому фестивалі немає переможців і переможених. А головний приз - гарний настрій та позитивні емоції..., - зауважив заступник міського головизі сцени фестивалю, подякував усім за участь та передав вітання від міського головиКожен колектив отримав Диплом учасника та пам’ятну статуетку. А наймолодші – дошкільнята, ще і похід у розважальний центр. Такий приємний сюрприз їм підготував благодійний фонд«Патріоти Волині».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію