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ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на одному з виборчих округів Волині

ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на одному з виборчих округів Волині
На Волині по одномандатному виборчому округу №21 (Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони) ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

31 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

До комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, комісія зареєструвала дев’ять кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а саме: Місірука О.М. – в ОВО № 21, Бабенко О.В. – в ОВО № 33, Кривохатька В.В. – в ОВО № 82, Карплюка В.А. – в ОВО № 95, Здоровця О.М. – в ОВО № 97, Клімова Л.М. – в ОВО № 137, Тесаловського О.Б. – в ОВО № 174, Супруненка О.І. – в ОВО № 216, Радька Є.О. – в ОВО № 218.

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Теги: ЦВК, округ, реєстрація, кандидат, вибори
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