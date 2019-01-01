ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на одному з виборчих округів Волині





Про це повідомляє



31 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.



До комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.



Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, комісія зареєструвала дев’ять кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а саме: Місірука О.М. – в ОВО № 21, Бабенко О.В. – в ОВО № 33, Кривохатька В.В. – в ОВО № 82, Карплюка В.А. – в ОВО № 95, Здоровця О.М. – в ОВО № 97, Клімова Л.М. – в ОВО № 137, Тесаловського О.Б. – в ОВО № 174, Супруненка О.І. – в ОВО № 216, Радька Є.О. – в ОВО № 218.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині по одномандатному виборчому округу №21 (Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони) ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати.Про це повідомляє прес-служба ЦВК.31 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова КомісіїДо комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, комісія зареєструвала дев’ять кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а саме:– в ОВО № 21, Бабенко О.В. – в ОВО № 33, Кривохатька В.В. – в ОВО № 82, Карплюка В.А. – в ОВО № 95, Здоровця О.М. – в ОВО № 97, Клімова Л.М. – в ОВО № 137, Тесаловського О.Б. – в ОВО № 174, Супруненка О.І. – в ОВО № 216, Радька Є.О. – в ОВО № 218.

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