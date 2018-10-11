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На двох вулицях Луцька ремонтуватимуть пішохідні доріжки

На двох вулицях Луцька ремонтуватимуть пішохідні доріжки
У Луцьку оголосили тендер на ремонт пішохідних доріжок на двох вулицях.

Відкриті торги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, аукціони, своєю чергою, мають розпочатися 18 червня, – пишуть Волинські Новини.

Йдеться відразу про дві закупівлі:

- поточний ремонт пішохідної доріжки від будинку № 50 на вулиці В’ячеслава Хурсенка до будинку № 87 на вулиці Рівненській;

- поточний ремонт пішохідних доріжок біля будинків № 3, 5 на вулиці Арцеулова.

Очікувана вартість робіт становить 406 000 та 414 000 гривень відповідно. Кошти на ремонти скерують із місцевого бюджету.

Роботи включатимуть:

- розбирання асфальтобетонних і цементобетонних покриттів;

- улаштування дорожніх корит;

- установлення бетонних поребриків;

- улаштування основ;

- улаштування покриттів із бруківки;

- планування площ.

Поточний ремонт пішохідних доріжок заплановано завершити до кінця поточного року.

Нагадаємо, попередньо департамент ЖКГ міськради оголосив тендер вартістю 1 743 000 гривень на поточний ремонт тротуарів на вулиці Гулака-Артемовського.

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Теги: ремонт, тендер, Луьцк
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Коментарі 1
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А володимирську і львівську коли вже?
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