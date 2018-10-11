На двох вулицях Луцька ремонтуватимуть пішохідні доріжки





Відкриті торги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, аукціони, своєю чергою, мають розпочатися 18 червня, – пишуть



Йдеться відразу про дві закупівлі:



- поточний ремонт пішохідної доріжки від будинку № 50 на вулиці В’ячеслава Хурсенка до будинку № 87 на вулиці Рівненській;



- поточний ремонт пішохідних доріжок біля будинків № 3, 5 на вулиці Арцеулова.



Очікувана вартість робіт становить 406 000 та 414 000 гривень відповідно. Кошти на ремонти скерують із місцевого бюджету.



Роботи включатимуть:



- розбирання асфальтобетонних і цементобетонних покриттів;



- улаштування дорожніх корит;



- установлення бетонних поребриків;



- улаштування основ;



- улаштування покриттів із бруківки;



- планування площ.



Поточний ремонт пішохідних доріжок заплановано завершити до кінця поточного року.



Нагадаємо, попередньо департамент ЖКГ міськради оголосив тендер вартістю 1 743 000 гривень на поточний ремонт тротуарів на вулиці Гулака-Артемовського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили тендер на ремонт пішохідних доріжок на двох вулицях.Відкриті торги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, аукціони, своєю чергою, мають розпочатися 18 червня, – пишуть Волинські Новини Йдеться відразу про дві закупівлі:- поточний ремонт пішохідної доріжки від будинку № 50 на вулиці В’ячеслава Хурсенка до будинку № 87 на вулиці Рівненській;- поточний ремонт пішохідних доріжок біля будинків № 3, 5 на вулиці Арцеулова.Очікувана вартість робіт становить 406 000 та 414 000 гривень відповідно. Кошти на ремонти скерують із місцевого бюджету.Роботи включатимуть:- розбирання асфальтобетонних і цементобетонних покриттів;- улаштування дорожніх корит;- установлення бетонних поребриків;- улаштування основ;- улаштування покриттів із бруківки;- планування площ.Поточний ремонт пішохідних доріжок заплановано завершити до кінця поточного року.Нагадаємо, попередньо департамент ЖКГ міськради оголосив тендер вартістю 1 743 000 гривень на поточний ремонт тротуарів на вулиці Гулака-Артемовського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію