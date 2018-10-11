На двох вулицях Луцька ремонтуватимуть пішохідні доріжки
Сьогодні, 08:33
У Луцьку оголосили тендер на ремонт пішохідних доріжок на двох вулицях.
Відкриті торги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, аукціони, своєю чергою, мають розпочатися 18 червня, – пишуть Волинські Новини.
Йдеться відразу про дві закупівлі:
- поточний ремонт пішохідної доріжки від будинку № 50 на вулиці В’ячеслава Хурсенка до будинку № 87 на вулиці Рівненській;
- поточний ремонт пішохідних доріжок біля будинків № 3, 5 на вулиці Арцеулова.
Очікувана вартість робіт становить 406 000 та 414 000 гривень відповідно. Кошти на ремонти скерують із місцевого бюджету.
Роботи включатимуть:
- розбирання асфальтобетонних і цементобетонних покриттів;
- улаштування дорожніх корит;
- установлення бетонних поребриків;
- улаштування основ;
- улаштування покриттів із бруківки;
- планування площ.
Поточний ремонт пішохідних доріжок заплановано завершити до кінця поточного року.
Нагадаємо, попередньо департамент ЖКГ міськради оголосив тендер вартістю 1 743 000 гривень на поточний ремонт тротуарів на вулиці Гулака-Артемовського.
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Відкриті торги оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, аукціони, своєю чергою, мають розпочатися 18 червня, – пишуть Волинські Новини.
Йдеться відразу про дві закупівлі:
- поточний ремонт пішохідної доріжки від будинку № 50 на вулиці В’ячеслава Хурсенка до будинку № 87 на вулиці Рівненській;
- поточний ремонт пішохідних доріжок біля будинків № 3, 5 на вулиці Арцеулова.
Очікувана вартість робіт становить 406 000 та 414 000 гривень відповідно. Кошти на ремонти скерують із місцевого бюджету.
Роботи включатимуть:
- розбирання асфальтобетонних і цементобетонних покриттів;
- улаштування дорожніх корит;
- установлення бетонних поребриків;
- улаштування основ;
- улаштування покриттів із бруківки;
- планування площ.
Поточний ремонт пішохідних доріжок заплановано завершити до кінця поточного року.
Нагадаємо, попередньо департамент ЖКГ міськради оголосив тендер вартістю 1 743 000 гривень на поточний ремонт тротуарів на вулиці Гулака-Артемовського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А володимирську і львівську коли вже?
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