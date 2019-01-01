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Відсьогодні в силу вступає нова редакція «Українського правопису»

Відсьогодні в силу вступає нова редакція «Українського правопису»
Сьогодні фінальний текст нової редакції «Українського правопису» буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

Про це пише УНН.

22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію «Українського правопису».

«З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення. Водночас зараз розробляється план імплементації нової редакції «Українського правопису». Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес», — зазначили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Нагадуємо, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України оприлюднив нову редакцію «Українського правопису», яку Кабінет міністрів України схвалив 22 травня. Вказано, що в основних змінах ураховано окремі зауваження та пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проекту у серпні-вересні 2018 року.

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Теги: правопис
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