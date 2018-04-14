У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
Сьогодні, 09:11
У Луцьку у парку імені Лесі Українки патрульні виявили чоловіка з забороненими речовинами.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
1 червня у місті Луцьку близько 19 години патрулюючи парк ім. Лесі Українки, інспектори помітили двох осіб, які мали при собі пристрій для вживання наркотиків.
Під час поверхневої перевірки у одного з них виявили речовину схожу на наркотичну.
Перевіривши громадянина по базі даних, виявилось, що 33-річний чоловік перебуває в активному розшуку за ч.1 ст.185 та ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
1 червня у місті Луцьку близько 19 години патрулюючи парк ім. Лесі Українки, інспектори помітили двох осіб, які мали при собі пристрій для вживання наркотиків.
Під час поверхневої перевірки у одного з них виявили речовину схожу на наркотичну.
Перевіривши громадянина по базі даних, виявилось, що 33-річний чоловік перебуває в активному розшуку за ч.1 ст.185 та ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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