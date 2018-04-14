У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО

У Луцьку у парку імені Лесі Українки патрульні виявили чоловіка з забороненими речовинами.Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.1 червня у місті Луцьку близько 19 години патрулюючи парк ім. Лесі Українки, інспектори помітили двох осіб, які мали при собі пристрій для вживання наркотиків.Під час поверхневої перевірки у одного з них виявили речовину схожу на наркотичну.Перевіривши громадянина по базі даних, виявилось, що 33-річний чоловік перебуває в активному розшуку за ч.1 ст.185 та ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.