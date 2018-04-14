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У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО

У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
У Луцьку у парку імені Лесі Українки патрульні виявили чоловіка з забороненими речовинами.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

1 червня у місті Луцьку близько 19 години патрулюючи парк ім. Лесі Українки, інспектори помітили двох осіб, які мали при собі пристрій для вживання наркотиків.

Під час поверхневої перевірки у одного з них виявили речовину схожу на наркотичну.

Перевіривши громадянина по базі даних, виявилось, що 33-річний чоловік перебуває в активному розшуку за ч.1 ст.185 та ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО

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Теги: крадіжка, Луцьк, розшук
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