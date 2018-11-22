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Відомий луцький ведучий одружився. ФОТО

Відомий луцький ведучий одружився. ФОТО
Луцький ведучий Богдан Коваль одружився.

Церемонія розпису відбулася у неділю, 2 червня, – пише 12 канал.

Його обраницею стала студентка-журналістка Наталка Климко.

Пара, яка зустрічалася понад рік, вирішила урочисто одружитися у стінах замку Любарта. На подію прийшли лише найближчі люди наречених.

Богдан зізнався, що це лише перший етап одруження. Основне ж святкування відбудеться на початку осені – саме тоді пара планує влаштувати святковий бенкет.
Відомий луцький ведучий одружився. ФОТО
Відомий луцький ведучий одружився. ФОТО

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Теги: Луцьк, Богдан Ковель, одруження
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