Відомий луцький ведучий одружився. ФОТО

Богдан Коваль одружився.



Церемонія розпису відбулася у неділю, 2 червня, – пише



Його обраницею стала студентка-журналістка Наталка Климко.



Пара, яка зустрічалася понад рік, вирішила урочисто одружитися у стінах замку Любарта. На подію прийшли лише найближчі люди наречених.



Богдан зізнався, що це лише перший етап одруження. Основне ж святкування відбудеться на початку осені – саме тоді пара планує влаштувати святковий бенкет.



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