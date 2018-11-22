Відомий луцький ведучий одружився. ФОТО
Сьогодні, 09:21
Луцький ведучий Богдан Коваль одружився.
Церемонія розпису відбулася у неділю, 2 червня, – пише 12 канал.
Його обраницею стала студентка-журналістка Наталка Климко.
Пара, яка зустрічалася понад рік, вирішила урочисто одружитися у стінах замку Любарта. На подію прийшли лише найближчі люди наречених.
Богдан зізнався, що це лише перший етап одруження. Основне ж святкування відбудеться на початку осені – саме тоді пара планує влаштувати святковий бенкет.
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Церемонія розпису відбулася у неділю, 2 червня, – пише 12 канал.
Його обраницею стала студентка-журналістка Наталка Климко.
Пара, яка зустрічалася понад рік, вирішила урочисто одружитися у стінах замку Любарта. На подію прийшли лише найближчі люди наречених.
Богдан зізнався, що це лише перший етап одруження. Основне ж святкування відбудеться на початку осені – саме тоді пара планує влаштувати святковий бенкет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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